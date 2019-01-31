Четверг, 31 Января 2019 11:02

АрмИнфо.Депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг рассмотрели и одобрили ратификацию протокола о внесении изменения в договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, передает корреспондент РИА Новости.

Данный законопроект был рассмотрен и одобрен депутатами мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана в декабре 2018 года. Протокол был подписан главами государств-членов Евразийского экономического союза 15 марта 2018 года в Москве.

Целью протокола является внесение изменения в пункт 2 статьи 10 договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части установления возможности вхождения в состав Высшего совета не только главы государства- члена, но и главы правительства государства-члена, наделенного в соответствии с законодательством своего государства полномочиями принимать решения по вопросам, входящим в компетенцию Высшего совета.

По данным пресс-службы сената (верхней палаты) парламента Казахстана, необходимость внесения изменения в договор о ЕАЭС обусловлена конституционными изменениями в Армении, в соответствии с которыми с апреля 2018 года эта страна полностью перешла на парламентскую форму правления, предусматривающую передачу основных полномочий президента в сфере внешней политики правительству и премьер-министру Армении.

Законопроект направляется на подпись президенту Казахстана.