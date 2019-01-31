Четверг, 31 Января 2019 11:00

АрмИнфо. В Армении есть труднопроходимые автодороги. Об этом сообщает пресс-служба по чрезвычайным ситуациям РА.

Согласно источнику, 31 января по положению на 09.00 труднопроходим перевал Варденяц. На автодорогах регионов Амасия и Ашоцк Ширакской области, городов Горис и Сисиан Сюникской области, участке "Мегру сар" и автодороге Сотк-Каравачар местами наблюдается гололедица. Всем водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.

Согласно полученным данным из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии автодорога Степанцминда- Ларс открыта для всех видов автомобилей.