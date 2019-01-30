Среда, 30 Января 2019 20:57

АрмИнфо. Вице-премьер Армении Мгер Григорян провел встречу с руководителем отдела по вопросам Армении генерального директората Европейской комиссии по вопросам расширения и политики добрососедства Василисом Марагосом, начальником отдела по двусторонним отношениям со странами Восточного партнерства Европейской службы внешних действий Европы Ричардом Тибельсом и главой делегации ЕС в Армении, послом Петром Свитальским.

Как сообщает пресс-служба правительства, поприветствовав гостей Мгер Григорян подчеркнул важность сотрудничества с ЕС для Армении. Вице-премьер представил приоритетные программы правительства, в качестве приоритетных направлений повестки дня кабмина РА отметив реализацию инфраструктурных проектов, развитие человеческого капитала, системы правосудия и прав человека, рост экономики и торговли. Он выразил надежду на расширение сотрудничества с ЕС, что окажет содействие осуществлению реформ в этих сферах.

Представители ЕС поздравили Григоряна с переназначением на пост вице-премьера, отметив важность последовательного развития сформированного сотрудничества, в частности, в вопросе реализации мероприятий, включенных в дорожную карту Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС (CEPA).

В ходе встречи стороны согласовали дальнейшие шаги, направленные как на реализацию применения CEPA, так и продвижения программ, осуществляемых совместно с ЕС. Были обсуждены также основные направления предстоящих совместных программ.

Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС было подписано 24 ноября 2017 года. С 1 июня 2018 года оно вступило в силу и на сегодняшний день действует 80% положений соглашения. Остальные положения вступят в силу после ратификации документа странами-членами ЕС. Данное двухсторонее соглашение включает в себя политическое, экономическое и отраслевое сотрудничество. Одной из целей соглашения является укрепление диалога по всем направлениям, представляющим взаимный интерес, путем развития тесных отношений между сторонами, поддержки укрепления демократии и политической, экономической и институциональной стабильности в Республике Армения, а также расширения сотрудничества в торговле. Основными областями являются - юстиция, безопасность, экономика, сельское хозяйство и инфраструктуры, окружающая среда и климат, защита интересов потребителей, вопросы миграции, информационное общество, социальная политика, образования и наука, культура, здравоохранение, территориальное развитие, статистика. Дорожная карта, разработанная РА-ЕС в связи с CEPA, армянской стороной и уже предоставленная европейской стороне, состоит из двух частей: во-первых, в нее включены вопросы связанные с торговлей, а во-вторых, отраслевое сотрудничество, которое охватывает целый ряд областей, включая транспорт, энергетику, окружающую среду, налогообложение, правосудие, миграцию, сельское хозяйство и защиту потребителей. Данная дорожная карта в настоящее время включает только те меры, которые уже вступили в силу.