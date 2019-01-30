Среда, 30 Января 2019 20:44

АрмИнфо. "Моя зарплата выросла на 10%, ровно на столько же выросла и моя ответственность", - в беседе с журналистами 30 января перед началом церемонии инаугурации членов Правительства признался министр финансов Армении Атом Джанджугазян. Вместе с тем, министр заверил, что зарплата всех сотрудников министерства выросла по пропорциональному принципу.

Глава армянского Минфина отметил, что выдача премий в ведомстве - явление не новое, законодатель предусмотрел его около 20 лет назад. Тем не менее, как указал Джанджугазян, ранее никто и не думал обращать внимание на это. "В законе есть положение, согласно которому сотрудникам полагается выплата премий. Исходя из этого, премии были выплачены и распределены по определенной логике. Если в этой логике кто-то ищет моих родственников, то придется долго искать, так как все сотрудники министерства могут считаться моими родственниками, учитывая, что я работу в ведомстве очень давно и не родственников в ведомстве нет",- отметил он. При этом, как подчеркнул Джанджугазян, декабрь в этом смысле выделяется по крайней мере тем, что в этом месяце выплачиваются две зарплаты: за ноябрь и декабрь. Второй момент, которым, по словам Министра, отличает декабрь от всех других месяцев, в том, что в законе есть положение о 13-ой зарплате. Кроме того, предусмотрено, что сэкономленные средства из фонда заработной платы могут использоваться для выплаты премий. "Зарплата всех сотрудников, начиная от младшего специалиста и заканчивая министром, выросла по пропорциональному принципу. Лично моя зарплата, по сравнению с 2017 годом, выросла на 10%. Думаю, пусть даже это прозвучит нескромно, что моя ответственность также выросла, как минимум, на 10%", - сказал он.

На замечание о том, что общественность не хочет видеть повторений того, что делали прежние власти, Атом Джанджугазян заявил, что вопрос не в прошлом и настоящем, а в наличии закона.

Отметим, что крупные премии, выданные в госструктурах к концу года, вызвали общественный резонанс: люди сетовали на то, что на фоне низких зарплат по республике госчиновники сами себе выписали крупные премии, и это с учетом того, что многие из них проработали всего несколько месяцев и не успели показать результат. Тем временем, есть законодательная императива, требующая в вопросе премирования придерживаться 6-месячного срока. Самые крупные премии были выданы в КГД и в Минфине, они доходили от 2 до 9 млн драмов. Примечательно, что среди премированных были пресс-секретари, секретарши, помощники.