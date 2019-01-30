"Во имя реализации общенациональных целей и усиления родины клянусь: добросовестно выполнять свои обязанности перед народом, соблюдать Конституцию и законы Республики Армения, содействовать сохранению суверенитета и интересов Республики Армения, оставаться верным высокому званию члена правительства", - первым прочитал клятву премьер-министр Армении Никол Пашинян. 14-го января президент Республики Армения Армен Саркисян подписал указ о назначении Никола Пашиняна на должность премьер-министра Республики Армения. Указами президента были сделаны следующие назначения в кабинете министров: Зограб Мнацаканян был переназначен министром ИД Армении, Давид Тоноян - министром обороны, Араик Арутюнян - министром ОН, Сурен Папикян - министром территориального управления и развития, Эрик Григорян - министром экологии, Феликс Цолакян - министром ЧС, Акоп Аршакян - министром транспорта, связи и информационных технологий Армении, Тигран Хачатрян - министром экономического развития и инвестиций, Атом Джанджугазян - министром финансов, Арсен Торосян - министром здравоохранения, Артак Зейналян - министром юстиции, Заруи Батоян - министром труда и соцвопросов.

© 1991-2017 Любое использование материалов АрмИнфо допускается не иначе как с письменного разрешения их правообладателя — ООО "Адженси оф рейтинг маркетинг информейшн".

Под использованием понимается любое полное или частичное воспроизведение, распространение, доведение до всеобщего сведения, в том числе и вовлечение Материалов в мониторинг СМИ и любые другие способы использования, независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели.

Использование Материалов сайтов www.arminfo.am, www.arminfo.info, www.finport.am и www.finport.info с нарушением этих условий означает, что материалы используются неправомерно, что является нарушением прав Правообладателя и влечет за собой ответственность, предусмотренную действующим законодательством РА.