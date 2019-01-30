Среда, 30 Января 2019 18:57

АрмИнфо. Посол Ганы в Армении Лесли Акуа Акяа Опоку-Варе вручил свои верительные грамоты президенту Армену Саркисяну. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Согласно источнику, президент выразил уверенность в том, что посол использует свой опыт для развития сотрудничества между странами. Саркисян также отметил, что Армения придает большое значение активизации отношений со странами в африканском регионе, в том числе с Ганой.

Собеседники обсудили возможности развития взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах. В частности, были выделены сферы сельского хозяйства, информационных технологий и образования, так как две страны имеют большой потенциал для сотрудничества в этих сферах.