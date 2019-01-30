Среда, 30 Января 2019 18:39

АрмИнфо. Вопрос зафиксирован, и мы попытаемся найти ему решение. Об этом в беседе с журналистами заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, касаясь нашумевшей темы высоких премиальных в некоторых госструктурах, вызвавших негативный общественный резонанс.

Премьер заметил, что глава КГД Давид Ананян уже отчитался на эту тему в парламентской фракции правящего блока "Мой шаг". "Но мы зафиксировали тему, и в этом году фонд премиальных КГД будет сокращен наполовину. А в целом все госструктуры получат премиальный фонд в размере 30%",- объяснил Пашинян.

При этом он отметил, что вопрос повышения зарплат в госструктуре стоит остро: <К примеру, мы можем требовать честной работы от полицейского, получающего 120 тысяч драмов? Это вопрос, на который должен быть дан ответ>,- отметил Пашинян. Премьер также подчеркнул важность транспаретной работы госструктур.

В числе последних достижений возглавляемого им правительства Пашинян назвал обеспечение операций онкобольных за счет госзаказа, сокращение автопарка госструктур: <Есть еще третье достижение, о котором я пока умолчу, это пока секрет>.