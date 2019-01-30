Среда, 30 Января 2019 18:31

АрмИнфо. <Мы с нашими российскими коллегами договорились о том, что вопрос, связанный с тарифами на газ останется открытыми, и мы его еще обсудим> - заявил в беседе с журналистами 30 января премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Я не раз отмечал, что считаю верным, чтобы данный вопрос бел решен не в рамках логики двухсторонних отношений, а в рамках логики функционирования Евразийского экономического союза, так как это очень важный вопрос, он имеет очень важное значение", - подчеркнул премьер-министр.