Среда, 30 Января 2019 18:19

АрмИнфо. Отношения Израиля с Арменией должны развиваться вне зависимости от отношений Армении с Ираном и Израиля с Азербайджаном. Подобное мнение выразил АрмИнфо израильский политолог, сопредседатель международного общественного форума "Израиль-Армения" Александр Цинкер.

"Сегодня наши отношения все еще находятся в режиме паузы, что в первую очередь обусловлено последними внутриполитическими событиями в наших странах. Парламент и правительство в Армении уже сформированы, остается понять дальнейшие намерения Еревана, в частности, в направлении израильской повестки. Потенциал для развития отношений между нашими странами, безусловно, есть. И на мой взгляд, нужно начинать его реализовывать с экономики, что потом неминуемо проецируется на уровень политических отношений Армения-Израиль", - подчеркнул он.

Израильский политолог убежден в том, что отношения между Арменией и Израилем не должны упираться в проблемы, существующие между Ереваном и Иерусалимом. По его оценкам, ждать разрешения этих проблем и лишь потом приступать к делу в корне неверно. Сотрудничество должно развиваться вне зависимости от политического климата. Особенно, учитывая наличие интереса к этому сотрудничеству в обеих странах.

Как ранее сообщил АрмИнфо первый посол Израиля в Армении, член общественного форума "Армения-Израиль", профессор Еврейского университета в Иерусалиме Барух Бен-Нерия, за прошедшие 26 лет отношения между Арменией и Израилем не достигли уровня, к которому сегодня стремятся Иерусалим и Ереван. Однако, по его оценкам, в последнее время для расширения сотрудничества и сближения между двумя странами сложилась благоприятная атмосфера.

Израиль стал значительным геополитическим игроком на Южном Кавказе в начале 90-х. гг. прошлого века, установив и начав развивать на различных уровнях интенсивности отношения с Азербайджаном, Арменией и Грузией. Однако, отношения с Арменией стали постепенно налаживаться лишь в 2012 году после визита в Ереван министра сельского хозяйства Израиля Орита Нокета. После того, как межпарламентскую группу дружбы Армения-Израиль возглавила вице-спикер Кнессета Тали Плосков, активизировались и межпарламентские отношения.