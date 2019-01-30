Среда, 30 Января 2019 18:08

АрмИнфо. 30 января Председатель НС А.Мирзоян принял Чрезвычайного и Полномочного посла КНР в Армении Тяня Эрлуна.

Глава парламента обратился к дружественным связям и исторически сложившимся отношениям между двумя народами еще со времен Великого Шелкового пути. Спикер констатировал, что после установления дипломатических отношений армяно-китайские связи динамично развивались во всех сферах.

А.Мирзоян выразил надежду, что направленная на развитие и углубление отношений двух стран деятельность посла будет продолжаться и впредь.

Председатель НС особо выделил роль парламентской дипломатии в еще большем упрочении двусторонних отношений. Коснувшись формирования групп дружбы в законодательном органе, А.Мирзоян выразил уверенность, что благодаря взаимным визитам и активному сотрудничеству последних армяно-китайские отношения отметят новые итоги развития. Говоря о процессе мирного урегулирования Нагорно-Карабахской проблемы, глава парламента выделил взвешенную позицию КНР в данном вопросе, отметив, что урегулирование конфликта мирным путем имеет жизненно важное значение для Армении.

Посол Китая в РА, поздравив А.Мирзояна с избранием главой парламента, пожелал ему плодотворной работы. Г-н Эрлун высоко оценил тесное сотрудничество и взаимные визиты депутатов двух дружественных стран. Посол отметил, что Китай - стратегический партнер Армении и готов приложить усилия для углубления и выведения на новый уровень двустороннего взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям. Затронув региональные проблемы, Т.Эрлун выразил надежду, что НК-конфликт будет разрешен мирным переговорным путем. Стороны подчеркнули важность сотрудничества в культурной, образовательной, торгово-экономической, гуманитарной сферах, с удовлетворением зафиксировав факт роста объемов товарооборота между РА и КНР.