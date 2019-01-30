Среда, 30 Января 2019 18:05

АрмИнфо. Я считаю, что государственные органы должны быть под парламентским контролем, однако это не означает, что все структуры должны стать министерствами. Об этом 30 января в беседе с журналистами заявил премьер- министр Армении Никол Пашиняна, отвечая на вопрос о статусе СНБ и Полиции Армении.

"В случае с полицией, что означает превращение данной структуры в министерство? Это значит, что политический деятель должен быть назначен главой этой силовой структуры, следовательно, данная структура, так или иначе, станет политизированной. Сегодня в правоохранительной системе сохраняется стабильность. То есть там перемены, в том числе и кадровые, происходят очень сбалансировано, чтобы не дестабилизировать работу системы безопасности в стране", - отметил Пашинян.

Он заявил, что правительство намерено осуществить процесс реструктуризации без потрясений, и сначала его продумать, а потом осуществить де-факто и де-юре. "Что касается вопроса суперпремьерской системы, то я не раз отмечал, что мы должны перейти от нее к более сбалансированной системе правления. Но этот процесс не может произойти за один день, в противном случае система правления в стране может рухнуть. Сегодня система управления является предельно прозрачной, и нет никаких опасностей в связи с суперпремьерской системой. Мы выполним все наши обещания, однако, всему свое время. Все не может быть осуществлено в течение одного дня, это может занять 4-5 лет", - подчеркнул Пашинян.