Среда, 30 Января 2019 17:56

АрмИнфо. <Уверяю вас, в карабахском процессе нет ничего такого, о чем не было бы проинформировано армянское общество. Я обещал, что процесс будет транспаретным, я придерживаюсь этого обещания>,- заверил в беседе с журналистами премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Касаясь кривотолков о том, что во время телефонного разговора с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном все-таки обсуждался карабахский вопрос, несмотря на то, что сам Пашинян утверждал обратное, премьер подчеркнул: <Еще раз говорю, что с Болтоном обсуждались исключительно те вопросы, о которых я уже говорил (армяно-американские отношения, ситуация в регионе), карабахский вопрос не обсуждался, слово Карабах в ходе разговора не упоминалось, слово Азербайджан тоже, вообще в этой плоскости обсуждения не было>.

Говоря о своих встречах с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, Пашинян вновь подчеркнул, что они носят лишь неформальный характер. Что касается формальных встреч и переговоров на высшем уровне, то, как заметил премьер, на этот счет обсуждения идут на уровне министров иностранных дел двух стран.

Говоря о муссируемом в последнее время тезисе <территории в обмен на мир>, Пашинян подчеркнул, что новые власти Армении даже близко не рассматривают его. <Такое просто не может иметь место. И вообще наше правительство по карабахскому вопросу ведет такую принципиальную политику, которую до этого не проводило ни одно правительство Армении>,- подчеркнул премьер.