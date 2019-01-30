Среда, 30 Января 2019 17:39

АрмИнфо. Высокий уровень преступности в Армении имеет глубокие корни, унаследованные от предыдущих лет, и нынешним властям потребуется достаточно времени, чтобы уменьшить это влияние на криминогенную обстановку в стране. Об этом в ходе пресс-конференции заявил начальник штаба полиции Армении Армен Гукасян.

< В 2018 году общее количество зарегистрированных преступлений в Армении выросло на 11 % или на 2,267 случая (2017 год - 20,284, 2018 год - 22,551). Что касается коррупционных преступлений, то если в 2017 году было зарегистрировано 634 случая, то в 2018 году их число увеличилось примерно в 2,5 раза, достигнув 1,353. Большая часть преступлений классифицируется как скрытые преступления, и их рост сам по себе является положительным результатом, так как их выявление довольно сложный процесс для правоохранительных органов, и требует надлежащего осуществления оперативно- розыскных мер>,-отметил он.

Гукасян напомнил, что в результате борьбы с коррупцией полицией выявлен ущерб, нанесенный государству, размером в 5,7 миллиарда драмов организациями и частными лицами. В 2017 году этот показатель составлял всего 735 миллионов драмов.

Гукасян убежден, что в течение прошлого года в связи с изменением внутриполитической ситуации в стране доверие граждан к деятельности полиции возросло, и последние не воздерживаются от обращения в полицию. <Если в 2017 году полицией РА было получено 32 321 сообщения о предполагаемых преступлениях, то в 2018 году их число увеличилось на 9 145 или 28,3%, достигнув 41 466. По отдельным видам преступлений эффективность работы по раскрытию преступлений выглядит следующим образом: убийства 74 %, бандитизм 66 %, случаи похищения автомобилей 93 %, покушения на убийство 74 %, случаи преднамеренного убийства 87 %, изнасилование или попытка изнасилования - 72 %, нарушение правил дорожного движения - 88 %, в том числе смертельные случаи - 73%, хулиганство - 59%, грабежи - 57%, воровство - 39 %, включая жилье, 20%, мошенничество 66 %, незаконное присвоение или растрата, 61 % и т. д>,- констатировал начальник штаба полиции Армении, прокомментировав, что показатели не являются особо удовлетворительными, в частности, в работе по выявлению краж, в том числе из квартир, однако во всех остальных случаях показатели достаточно высоки.

Он также подчеркнул, что в 2018 г зарегистрирован минимальный показатель убийств за последние 40 лет, 35 случаев, в то время как в 2017 году составлял 49 случаев, в 2016 -66, в 2015- 52, в 2014- 53, 2013- 48, однако самый высокие показатели были зарегистрированы с 1989 -по 1995 годы, в 1992 году насчитывалось порядка 305 убийств.