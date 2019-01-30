Среда, 30 Января 2019 17:37

АрмИнфо. Российская Федерация последовательно наращивает усилия по достижению целей устойчивого развития, в том числе, в Армении. Об этом 30 января в Ереване на семинаре "О деятельности РФ в сфере содействия международному развитию" заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

По его словам, в числе приоритетных направлений достижения целей устойчивого развития являются страны СНГ, ЕАЭС, и конечно, Армения,

отношения с которой находятся на первом месте.

Содействие республике оказывается как на двусторонней основе, так и в многостороннем формате. На двусторонней основе Армении

предоставляются гранты и доступные кредиты, в многостороннем формате сотрудничество развивается в рамках ООН. Речь, в частности, идет о

проектах с ООН в сферах образования, чрезвычайных ситуаций, противодействия инфекционным и неинфекционным заболеваниям, содействия устойчивому социально- экономическому развитию.

В рамках программы ПРООН в Армении Российской Федерацией были профинансированы программы на $5 млн, в сфере сельского туризма - $3 млн, профилактики ВИЧ - инфекции - $16 млн, на программу школьного питания было направлено $20 млн. С 2016 года в рамках бюджет Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Россией оказано содействие в размере $600 тыс на реализацию проекта "Развитие неонатальных услуг в Армении".

"Последовательная деятельность России в данном направлении станет еще одним шагом в направлении развития стратегических отношений с Республикой Армения", - подчеркнул заместитель министра иностранных дел РФ.

Ранее АрмИнфо со ссылкой на данные Статкомитета РА сообщало, что внешнеторговый оборот между РА и РФ в январе- октябре 2018 года составил $1.5 млрд. с годовым ростом на 14,9%. В частности, экспорт возрос на 21,3% - до $549.1 млн., при росте импорта на 11,7% - до $1млрд.