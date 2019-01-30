Среда, 30 Января 2019 17:23

АрмИнфо. Посол Туниса в Армении Мохаммед Али Шихи 30 января вручил свои верительные грамоты президенту Аремену Саркисяну. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Согласно источнику, президент выразил уверенность в том, что посол внесет свой значительный вклад в развитие и расширение армяно -тунисских отношений.

Армен Саркисян также коснулся своей встречи с президентом Туниса в рамках состоявшегося в октябре 2018 года в Ереване 17-го Саммита Франкофонии, заявив, что МОФ является платформой, где Армения и Тунис могут активно сотрудничать.

Президент Армении в частности, отметил важность взаимодействия между двумя странами в сфере экономического сотрудничества, и, в качестве начала, посчитал необходимостью активизировать контакты и изучить потенциал обеих стран.