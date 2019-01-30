Среда, 30 Января 2019 17:01

АрмИнфо. Замминистра юстиции Виген Кочарян принял делегацию, возглавляемую руководителем отдела региональных программ Восточного соседства в генеральном директорате соседства и расширения Еврокомиссии Василисом Марагосом.

Как сообщает пресс-служба Минюста, в ходе встречи стороны обсудили реформы в судебной системе, переходное правосудие, а также вопросы, связанные с бюджетной поддержкой, оказываемой Республике Армения Европейским Союзом. Василис Марагос отметил, что запланированные реформы в ближайшее время будут осуществлены.

В свою очередь замминистра Кочарян поблагодарил своего коллегу за постоянную поддержку, оказываемую ЕС Армении в судебной системе, и подчеркнул, что в этом отношении Европейский союз является одним из главных партнеров РА. В ходе встречи замминистра юстиции представил план реформ, предусмотренных в рамках судебной системы.

Василис Марагос согласился с тем, что реформы в судебной системе должны носить глубинный характер и выразил готовность оказать содействие Армении в этом вопросе.

В заключении встречи стороны выразили готовность продолжать тесное сотрудничество и согласовали план дальнейших действий.