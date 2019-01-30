Среда, 30 Января 2019 16:55

АрмИнфо. В одном из подразделений юго-восточного направления Армии обороны Арцаха 30 января под руководством министра обороны НКР Карена Абрамяна прошли показательные занятия.

В ходе занятий был продемонстрирован комплекс мер, необходимых для приведения военных частей в степень высокой готовности, от дежурных мероприятий части до сигнала для личного состава. Особое внимание

было обращено на вопросы практического характера. Были учтены события апреля 2016 г, а также иные возможные сценарии. Министр обороны подвел итоги практических занятий.