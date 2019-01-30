Среда, 30 Января 2019 15:15

АрмИнфо. Мажилис Парламента РК на пленарном заседании одобрил проект Закона «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Беларусь о производственной и научно-технической кооперации организаций оборонных отраслей промышленности», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данное Соглашение предусматривает создание благоприятных условий для сотрудничества между предприятиями оборонной промышленности двух стран. Это касается, в первую очередь, освобождения от лицензирования ввозимой военно-технической продукции и услуг, что значительно сократит сроки их поставок.

Положительный эффект для Казахстана заключается: во-первых, в увеличении производства военной продукции путем взаимных поставок комплектующих и материалов, которые помогут усовершенствовать продукцию военного назначения; во-вторых, в обмене опытом между оборонными предприятиями и использовании наиболее выгодного и эффективного в этой сфере; в третьих, в проведении совместных научных исследований в целях создания новых видов вооружений и военной техники, а также модернизации существующей», - сказал вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Аманияз Ержанов, представляя законопроект.

Отвечая на вопросы мажилисменов, вице-министр сообщил, что в Соглашении предусмотрен вопрос о сборке в Беларуси пулеметов, выпускаемых одним из казахстанских заводов. А. Ержанов пояснил, что в рамках Соглашения все отношения строятся на договорных условиях и на базе национального законодательства. Льготные условия при поставках военной продукции, предусмотренные Соглашением об Организации Договора о коллективной безопасности, касаются только законченной продукции. В рассматриваемом Соглашении речь идет большей частью о ремонте и поставках комплектующих.