Среда, 30 Января 2019 16:29

АрмИнфо. "Мы внимательно следим за ходом предвыборной борьбы на Украине", заявил 30 ноября журналистам в Ереване заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, комментируя предвыборные процессы в этой стране.

К сожалению, продолжил заместитель министра, господин Порошенко не радует какими-то разумными инициативами. "Последние законы, которые с его подачи были приняты на Украине, касаются ущемления прав национальных меньшинств - это закон об образовании, закон о государственном языке, абсолютно безрассудное вмешательство власти в лице господина Порошенко в церковные дела, внушает мало оптимизма. Тем не менее, будем следить и рассчитывать на то, что, все-таки здравый смысл, в конце концов, победит", - отметил заместитель главы МИД РФ.

Очередные выборы президента Украины в соответствии с Конституцией страны назначены Верховной Радой Украины на воскресенье 31 марта 2019 года. Глава государства будет избран путём прямого всеобщего тайного голосования на пятилетний срок