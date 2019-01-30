Среда, 30 Января 2019 16:28

АрмИнфо.Интерес США к карабахскому урегулированию, в частности телефонный разговор советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона с Ильхамом Алиевым, следует рассматривать в контексте реализации венских соглашений. Подобное мнение выразил АрмИнфо депутат Национального собрания Армении от блока "Мой шаг" Ованес Игитян.

29 января советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в ходе телефонной беседы обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым переговорный процесс по нагорно-карабахскому конфликту.

"Речь идет об элементарном продолжении переговоров, что после всплеска боевых действий в апреле 2016-го года стало просто невозможно, не говоря уже о появлении на столе переговоров каких-либо концептуальных предложений. Собственно, аналогичные мессиджи сторонам конфликта шлет и Минская группа ОБСЕ, что было выражено в недавнем заявлении сопредседателей", - подчеркнул он.

Игитян рассматривает телефонный разговор Болтона с азербайджанским президентом в качестве своеобразного продолжения последнего заявления сопредседателей, в очередной раз подчеркнувших невозможность разрешения карабахского конфликта силовым путем и необходимость подготовки обществ к миру.

По мнению парламентария, призывы советника президента США и заявления сопредседателей адресованы исключительно одной стороне - Азербайджану. Поскольку именно Баку периодически проявляет военную активность, что является основной причиной срыва переговорного процесса.

Урегулированием карабахского конфликта с 1992 года занимается Минская группа ОБСЕ, представленная сопредседателями от России, США и Франции. В настоящее время процесс урегулирования идет на основе выдвинутых сопредседателями МГ ОБСЕ в 2007 году в Мадриде и обновленных в 2009 году "Мадридских принципов", помимо всего прочего предусматривающих размещение в зоне конфликта миротворческого контингента.