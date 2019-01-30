В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с содействием CNF в вопросе внедрения интегрированной системы мониторинга и видеонаблюдения. Фонд природы Кавказа выделил грант в размере 700.000 евро для особо охраняемых территорий, в частности - национальных парков "Озеро Арпи" и "Дилиджан", а также для заповедника "Хосровский лес" и комплекса "Зангезур".

© 1991-2017 Любое использование материалов АрмИнфо допускается не иначе как с письменного разрешения их правообладателя — ООО "Адженси оф рейтинг маркетинг информейшн".

Под использованием понимается любое полное или частичное воспроизведение, распространение, доведение до всеобщего сведения, в том числе и вовлечение Материалов в мониторинг СМИ и любые другие способы использования, независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели.

Использование Материалов сайтов www.arminfo.am, www.arminfo.info, www.finport.am и www.finport.info с нарушением этих условий означает, что материалы используются неправомерно, что является нарушением прав Правообладателя и влечет за собой ответственность, предусмотренную действующим законодательством РА.