Среда, 30 Января 2019 16:24

АрмИнфо. Вопрос с утверждением кандидатуры генерального секретаря ОДКБ находится в процессе согласования. Об этом 30 января в Ереване сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин.

По его словам, процесс идет непросто, но все государства - участники ОДКБ заинтересованы в том, чтобы решить этот вопрос таким образом,

чтобы не создавать ущерба для Организации как таковой, и избежать негативных прецедентов. "Думаю, что решение будет найдено", - отметил Григорий Карасин.

Напомним, что должность генерального секретаря ОДКБ осталась вакантной после отзыва Ереваном 30 октября прошлого года своего представителя Юрия Хачатурова с поста генсека структуры. Армения, являющаяся действующим председателем ОДКБ, согласно русскому алфавиту по названиям стран-членов Организации, настаивает на назначении своего представителя, поскольку Юрий Хачатуров отработал лишь половину из положенных трех лет (срок полномочий армянской стороны истекает в 2020 году). С этим не согласен, в частности, президент Беларуси Александр Лукашенко, предложивший на пост генсека ОДКБ своего представителя - государственного секретаря Совбеза Беларуси Станислава Зася.

8 ноября 2018 года лидерам стран-членов ОДКБ на саммите в Астане не удалось прийти к консенсусу по кандидатуре нового генсека

организации. Вопрос должен был быть рассмотрен 6-го декабря на саммите глав ОДКБ в Санкт-Петербурге, но он был перенесен без указания точной даты его проведения.