Среда, 30 Января 2019 15:36

АрмИнфо.Увеличение количества нарушений правил дорожного движения на дорогах Армении обусловлено беспрецедентным ростом импорта автомобилей в страну. Об этом на встрече с журналистами заявил начальник штаба Полиции Армении, полковник Армен Гукасян.

<В 2018 году в Армению было импортировано порядка 74 тыс. транспортных средств, в то время, как в 2017 году этот показатель составил около 39 тысяч автомобилей>,- сказал Гукасян, отметив, что тенденция сохранится и в этом году. Однако, по его словам, уже к 2020 году ситуация с загруженностью на дорогах значительно облегчится.

Он отметил, что в 2018 году число нарушений правил дорожного движения составило 4 тыс. 111, меж тем, как в 2017 году этот показатель равнялся 3 тыс. 525. Количество жертв и раненных также соответственно увеличилось>,- констатировал Гукасян.

Тем не менее, по его словам, 20 балльная система оценки нарушений ПДД станет эффективным способом для их предотвращения. Он подчеркнул, что после введения данной реформы злостные нарушители ПДД будут лишены не только водительских прав, но и могут быть привлечены к уголовной ответственности.