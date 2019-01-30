Среда, 30 Января 2019 15:29

АрмИнфо.Россия относится к реализации соглашения о таможенном регулировании 2011 года позитивно. Об этом 30 января в беседе с журналистами в Ереавне заявил замминистра иностранных дел России Григорий Карасин, коснувшись имплементации российско-грузинского соглашения от 2011 года и вопроса о том, насколько реально его осуществление в этом году.

"Мы намерены реализовывать взятые на себя обязательства",- заявил Карасин, подчеркнув, что, вероятно, в ближайшее время состоится встреча трехстороннего комитета с участием Швейцарии, которую представляет фирма SGS, и которая будет реализовывать этот проект, и представителей Грузии и Российской Федерации. "У нас уже намечена дата в феврале, встреча состоится в Женеве. После этого мы попытаемся логистически просчитать последовательность шагов и начнем реализацию процесса. Я рассчитываю на то, что этот проект даст возможность открыть еще один транзитный коридор для товаров из Армении", - подчеркнул Карасин.

Замминистра иностранных дел России также заметил, что все же это сложный вопрос, так как в регионе существуют разногласия по поводу политического статуса целого ряда государств. "СуществуетРеспублика Южная Осетия, через которую должен пройти коридор. Все это очень деликатные вопросы, и мы будем их обсуждать с грузинами, и швейцарцами, и, безусловно, будем полностью информировать об этом наших армянских партнеров", - заключил Карасин.

Отметим, что в 2011 году было между Грузией и Россией было подписано российско- грузинское соглашение об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами, которое сняло претензии Тбилиси к России по поводу ее вступления в ВТО. Оно включает два документа - о таможенном администрировании и основных принципах механизма мониторинга товарооборота, а также меморандум о взаимопонимании с утверждением роли Швейцарии в качестве третьей нейтральной стороны.

Напомним, что между Россией и Грузией нет дипломатических отношений после войны 2008 года. После смены властей в Грузии в 2012 году Тбилиси заново изучал подписанное прежним правительством соглашение. Затем стороны вновь согласовывали детали.