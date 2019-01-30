Среда, 30 Января 2019 15:28

АрмИнфо. Расширенное заседание Правительства под председательством Главы государства прошло в «Үкімет үйі», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Перед началом заседания в фойе здания «Үкімет үйі» Нурсултану Назарбаеву была продемонстрирована цифровая панель, на которой отображена информация о результатах реализации государственной программы «Цифровой Казахстан» по итогам 2018 года и данные Ситуационного центра Электронного правительства.

В ходе расширенного заседания были рассмотрены итоги социально-экономического развития страны и определены меры по дальнейшему обеспечению экономического роста.

Открывая совещание, Президент Казахстана отметил положительную динамику экономических показателей по итогам 2018 года. «Экономический рост составил более 4%. В целом, позитивная динамика наблюдается в торговле - 7,6%, транспортной сфере - 4,6% и промышленности - свыше 4%. В других отраслях также сохраняется хороший темп. Годовая инфляция составила 5,3%. Объем инвестиций в основной капитал увеличился на 17,2%», - сказал Глава государства.

В ходе заседания были заслушаны доклады заместителя Премьер-министра Е. Досаева, председателя Национального Банка Д. Акишева, заместителя Премьер-министра - министра сельского хозяйства У. Шукеева, министра индустрии и инфраструктурного развития Ж. Касымбека, акима Жамбылской области А. Мырзахметова, акима Западно-Казахстанской области А. Кульгинова.

Заслушав отчеты, Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что Правительство, Национальный банк и акимы регионов провели значительную работу, что позволило достигнуть оптимальных показателей развития. «Размер минимальной заработной платы вырос в 1,5 раза. Было трудоустроено около 500 тысяч человек, новое жилье обрели 113 тысяч семей.

Созданы максимально комфортные условия для предпринимательства», - сказал Президент Казахстана. Вместе с тем, Глава государства обратил внимание на тенденции в мировой экономике, подчеркнув необходимость дальнейшего обеспечения темпов экономического роста.

«В прошлом году начался системный пересмотр государственной социальной политики. В рамках Пяти социальных инициатив, недавнего Послания народу Казахстана и принятого социального пакета для молодежи колоссальные средства направлены на обеспечение роста благосостояния всех казахстанцев.

Сегодня не все страны могут позволить себе такое увеличение социальных расходов», - сказал Нурсултан Назарбаев. Глава государства отметил, что отныне доходы и качество жизни населения станут главными критериями эффективности государства, и работа каждого министра и акима будет оцениваться именно по данным параметрам. В ходе заседания Президент Казахстана отдельно остановился на ходе и результатах выполнения всех программных документов. «В Плане нации поставлена задача формирования новой модели экономики, основанной на снижении роли государства, развитии частного бизнеса, конкуренции и верховенстве закона. Рост ВВП должен происходить, прежде всего, за счет повышения эффективности, производительности труда, усиления МСБ. В последние годы доля МСБ в экономике остается на уровне 25-27%. Наша задача - довести ее до 35% к 2025 году, и не менее 50% к 2050 году», - сказал Нурсултан Назарбаев.