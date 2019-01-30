Среда, 30 Января 2019 15:27

АрмИнфо.В отношениях между Россией и Арменией нам нужны предсказуемость, постоянство и взаимопонимание, и очень хорошо то, что обе стороны это понимают. Об этом 30 января в беседе с журналистами в Ереване заявил замминистра иностранных дел России Григорий Карасин, который находится в Армении с рабочим визитом.

Он сообщил, что накануне меня состоялся обстоятельный разговор с министром ИД Армении Зограбом Мнацаканяном. Стороны обстоятельно обсудили все вопросы, связанные с армяно-российскими отношениями. <Мы договорились поддерживать тесные контакты, координацию, а также поддерживать сотрудничество на международных площадках в рамках ООН, ОБСЕ и др. Словом развивать наше сотрудничество>, - отметил замминистра ИД РФ.

Карасин также сообщил, что в ближайшее время состоится заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Также в феврале предполагается отдельная встреча сопредседателей межправкомиссии, в ходе которой будут детально обсуждены все актуальные вопросы .