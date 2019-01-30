Среда, 30 Января 2019 16:35

АрмИнфо. Посол Казахстана в Армении Тимур Уразаев, сегодня 30 января, встретился с Председателем Национального Собрания (НС) Армении Араратом Мирзояном и передал поздравления от руководства казахстанского парламента в связи с началом деятельности депутатов нового созыва.

Участники встречи обсудили вопросы сотрудничества между законодательными органами двух государств, включая деятельность парламентских «групп дружбы», а также в рамках межпарламентских организаций (МПА СНГ, ПА ОДКБ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ).

Спикер парламента подтвердил намерение активизировать взаимодействие на международных парламентских площадках, содействовать экономической интеграции в рамках ЕАЭС, а также укрепить работу парламентской дипломатии.

Посол констатировал плодотворное развитие казахстанско-армянских межпарламентских связей, где весомую роль должны играть депутатские «группы дружбы». При этом была подчеркнута важность формирования армянской части «группы дружбы» из числа представителей разных фракций НС РА, упрочения традиционного конструктивного сотрудничества в различных международных форматах.

Т.Уразаев проинформировал руководителя армянского парламента о проведении в сентябре т.г. в Астане 4-го Совещания спикеров парламентов стран Евразии на тему: «Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство» и выразил надежду на участие армянской парламентской делегации в этом мероприятии. Армянская сторона подтвердила готовность участвовать в нем.

Состоялся также обмен мнениями по вопросам, касающимся развития торгово-экономических связей, применения для этого новейших технологий, в том числе в рамках цифровизации экономик двух стран и деятельности МФЦА, Международного технопарка IT-стартапов «Астана хаб» и Международного центра зеленых технологий и инвестиционных проектов, а также поиска путей для увеличения товарооборота через расширение В2В контактов.