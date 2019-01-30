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АрмИнфо.Мы приветствуем встречи лидеров Армении и Азербайджана и хотели бы, чтобы они продолжались, над этим работает тройка сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Об этом 30 января на встрече с журналистами в Ереване заявил замминистра иностранных дел России Григорий Карасин.
Он отметил, что предстоят новые встречи, которые пройдут как на уровне глав государств, а так и на уровне министров иностранных дел. "Мы считаем, что данные встречи должны быть хорошо подловлены, чтобы они приносили реальный результат. Хочу отметить тот факт, что международная обстановка вокруг карабахской проблемы должна быть спокойной. Мы очень удовлетворены тем, что в последнее время это спокойствие, а также относительная предсказуемость в данном вопросе стали характерными. В этом вопросе у представителей международного сообщества появился консенсус", - подчеркнул Карасин.
Замминистра ИД России также отметил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ подтверждают свою точку зрения о том, что в данном вопросе должны быть исключены любые силовые сценарии. "Однако, необходимо спокойно, последовательно и уважительно вести переговоры и решить, к чему они должны привести для Армении, Арцаха и Азербайджана",- подчеркнул Карасин.
В тоже время Карасин заявил, что очень сложно сказать будет ли решен этот вопрос в ближайшее время. "Всем нам хотелось бы, чтобы этот вопрос решился как можно скорее, однако, нужно быть реалистами. Нам нужно полагаться на переговоры и осознавать, что они касаются, прежде всего, руководства Армении и Азербайджана и ведутся при помощи международного сообщества, в первую очередь тройки сопредседателей",
- заявил замминистра иностранных дел России.
|Полиция Армении отчиталась за деятельность 2019 года
|Г.Карасин: Российская Федерация последовательно наращивает усилия по достижению целей устойчивого развития, в том числе, в Армении
|Президент Армен Саркисян и посол Туниса в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Василис Марагос: Реформы, осуществляемые в судебной системе в Армении должны носить глубинный характер
|В Армии обороны Арцаха прошли показательные занятия
|Ванецян положительно оценил службу погранвойск Армении
|Замглавы МИД РФ: Рассчитываем, что здравый смысл на Украине победит
|Парламентарий: Интерес США к карабахскому урегулированию следует рассматривать в контексте реализации венских соглашений
|Фонд природы Кавказа в 2019 выделит Армении грант в размере 700.000 евро
|МИД РФ: Вопрос с утверждением кандидатуры генерального секретаря ОДКБ находится в процессе согласования
|Полиция: Увеличение количества нарушений правил дорожного движения в Армении обусловлено беспрецедентным ростом импорта автомобилей
|Замминистра ИД России: Я рассчитываю на то, что в ближайшее время у нас появится возможность открыть еще один транзитный коридор для товаров из Армении
|Замминистра иностранных дел РФ: В отношениях между Россией и Арменией нам нужны предсказуемость, постоянство и взаимопонимание
|Количество пользователей Мобильного Банка Банкa ВТБ (Армения) доходит до 120 000
|Григорий Карасин: Мы удовлетворены тем, что относительная предсказуемость в карабахском вопросе, в последнее время, стала характерной
|Тигран Авинян заверяет: увольнение Давида Ананяна в правительстве не обсуждалось
|Конституционный суд отказал защите Роберта Кочаряна
|Полиция: Между Арменией и Грузией нет каких-либо международных договоренностей о предоставлении личных данных граждан РА
|Григорий Карасин: Связь судьбы Александра Грибоедова с Арменией и армянским народом огромна
|Неизвестный ворвался в одно из подразделений "Ай-поста" и, открыв кассу одного из операторов, взял 127 тысяч драмов и убежал
|Тигран Авинян призывает сделать зарплаты в системе госслужбы конкурентоспособными
|Армения заняла 62-ое место в рейтинге самых безопасных стран мира
|Правительство Армении обнародовало повестку визита Пашиняна в Германию
|Болтон по телефону обсудил с Алиевым карабахский вопрос
|Заместитель главы МИД России прибыл в Армению
|Американские конгрессмены обсудили иницдент с вывешиванием турецких флагов на дверях армянских школ Лос-Анджелеса
|Полиция Лос-Анджелеса расследует инцидент с вывешенными на армянских школах турецкими флагами
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 30-го января
|Никол Пашинян: Ереван подчеркивает важность отношений Армения- ЕАЭС, а также углубление экономических отношений Армения-ЕС
|Армения и Россия обсуждают детали совместного производства новейшего автомата
|Комиссар по правам человека Совета Европы оп убликовала свой доклад по итогам визита в Армению в сентябре 2018 года
|Адвокат: Я придерживаюсь того мнения, что попытка свержения конституционного строя была осуществлена Левоном Тер-Петросяном и его окружением
|Армен Рустамян: Нас беспокоят оптимистичные заявления Азербайджана в связи с карабахским конфликтом
|Эдуард Шармазанов: Арест Роберта Кочаряна является политическим преследованием
|Хан: Еврокомиссия положительно рассматривает вопрос либерализации визового режима с Арменией
|Хан: ЕС высоко ценит встречи представителей Армении и Азербайджана
|В тюрьме второго президента Армении посетили сын и дочь
|Шармазанов: В результате политики Пашиняна Армения стала изгоем в ОДКБ
|Глава КГД отчитался перед правящей партией за выданные в конце года высокие премиальные
|Никол Пашинян уволил ряд чиновников
|РПА: Пашиняну следовало бы обсудить историю переговорного процесса по Карабаху с Робертом Кочаряном, а не с президентом Азербайджана
|Вопросы армяно-британского сотрудничества обсудили спикер парламента Армении и посол Великобритании в РА
|Делегация Минздрава Армении отправилась с рабочим визитом в Беларусь
|В результате инцидента в филиале ВТБ Армения никто не пострадал
|Компания GeoProMining приняла участие в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню Армии (video)
|Президент РА: Армения высоко оценивает содействие Европейского Союза в поддержке демократических процессов в стране
|Рустамян: Политические мотивы в деле 1 марта очевидны
|Пашинян не думает, что в дни бархатной революции в Армении имели место попытки вмешательства со стороны России
|Томас де Ваал: Карабахский процесс очень далек от переговоров по Кипру, Приднестровью и даже восточной Украине
|Главой Комиссии по телевидению и радио избран Тигран Акопян
|Человек, вооруженный топором, ворвался в один из ереванских филиалов ВТБ-банка
|<Дашнакцутюн> не против сотрудничества с новыми властями Армении
|Армения на 105-ом месте в Индексе восприятия коррупции
|Взгляд из Баку: Мы надеемся, что политический диалог Азербайджан-Евросоюз положительно скажется на карабахском урегулировании
|Пашинян: Голос Армении стал слышнее в ОДКБ
|Пашинян: Дело 1 марта принципиально важно не для меня самого, но для всей Армении
|Ардшинбанк получил от Ситибанка и Азиатского Банка Развития $35 млн на торговое финансирование
|АНК: В Армении, наконец, сформировано правительство, которое намерено раскрыть события 1 марта 2008 года
|Апелляционный уголовный суд Армении отклонил жалобу Генпрокуратуры об аресте Армена Геворкяна
|Владимир Карапетян назначен пресс-секретарем премьера Армении
|Томас де Ваал: Карабахский процесс очень далек от переговоров по Кипру, Приднестровью и даже восточной Украине
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