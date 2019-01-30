Среда, 30 Января 2019 14:59

АрмИнфо.Мы приветствуем встречи лидеров Армении и Азербайджана и хотели бы, чтобы они продолжались, над этим работает тройка сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Об этом 30 января на встрече с журналистами в Ереване заявил замминистра иностранных дел России Григорий Карасин.

Он отметил, что предстоят новые встречи, которые пройдут как на уровне глав государств, а так и на уровне министров иностранных дел. "Мы считаем, что данные встречи должны быть хорошо подловлены, чтобы они приносили реальный результат. Хочу отметить тот факт, что международная обстановка вокруг карабахской проблемы должна быть спокойной. Мы очень удовлетворены тем, что в последнее время это спокойствие, а также относительная предсказуемость в данном вопросе стали характерными. В этом вопросе у представителей международного сообщества появился консенсус", - подчеркнул Карасин.

Замминистра ИД России также отметил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ подтверждают свою точку зрения о том, что в данном вопросе должны быть исключены любые силовые сценарии. "Однако, необходимо спокойно, последовательно и уважительно вести переговоры и решить, к чему они должны привести для Армении, Арцаха и Азербайджана",- подчеркнул Карасин.

В тоже время Карасин заявил, что очень сложно сказать будет ли решен этот вопрос в ближайшее время. "Всем нам хотелось бы, чтобы этот вопрос решился как можно скорее, однако, нужно быть реалистами. Нам нужно полагаться на переговоры и осознавать, что они касаются, прежде всего, руководства Армении и Азербайджана и ведутся при помощи международного сообщества, в первую очередь тройки сопредседателей",

- заявил замминистра иностранных дел России.