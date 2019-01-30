Среда, 30 Января 2019 14:55

АрмИнфо.В Правительстве Армении не обсуждался вопрос об увольнении главы Комитета государственных доходов Давида Ананяна. Об этом заявил в беседе с журналистами 30 января вице-премьер Правительства Армении Тигран Авинян.

Отметим, что вокруг премий, выданных сотрудникам госсектроа в конце 2018 года, поднялся шум. Широкий общественный резонанс вызвали премиальные выплаты, выданные в КГД. Согласно сведениям прессы, руководство получило по 8-9 млн. драмов, а другие сотрудники - секретарша, начальники управлений - по 2 млн. драмов и выше.

Как заявили в КГД, несмотря на то, что премиальный фонд в ведомстве один из самых крупных, информация не соответствует действительности, поскольку "подобных премий быть не может". Сам глава КГД Давид Ананян утверждает, что максимальная премия была в размере 1,5 млн. драмов (за вычетом налогов). После в СМИ появилась информация о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует уволить Давида Ананяна и назначить на эту должность своего советника, председателя партии "Миссия" Месропа Аракеляна.