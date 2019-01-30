Среда, 30 Января 2019 14:49

АрмИнфо.Конституционный суд Армении отклонил иск адвокатов экс-президента Роберта Кочаряна о принятии к рассмотрению вопроса соответствия п.1 ч.1 ст. 414? Уголовно-процессуального кодекса Армении статьям 61, 63, 75 и 79 Конституции Республики Армения.

По мнению адвокатов экс-президента, это положение и регулируемые им последствия напрямую приводят к нарушению права, зафиксированного ст.61 Конституции, а также искажают и обессмысливают право на справедливое судебное разбирательство, гарантированное ст.63 Конституции. Меж тем, согласно КС, то обстоятельство, что сфера конституционного правосудия выходит за рамки полномочий Кассационного суда, не означает, что у Кассационного суда нет полномочий трактовки и применения Конституции.

КС также подчеркивает, что, в соответствии со ст. 164 Конституции, судья при осуществлении своих полномочий независим, беспристрастен и действует только в соответствии с Конституцией и законами.

<Законодательные и конституционные функции Кассационного суда фиксируют, что Кассационный суд в отличие от судов первой и апелляционной инстанций вправе не принимать к производству любое дело>,- подчеркивает КС.