Среда, 30 Января 2019 14:48

АрмИнфо. Между Арменией и Грузией нет каких-либо международных договоренностей о предоставлении личных данных граждан РА.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил начальник штаба Полиции Армении, полковник Армен Гукасян, комментируя муссируемые в СМИ публикации о сотрудничестве армянских и грузинских правоохранительных органов по некому секретному списку группы лиц, имеющих криминальное прошлое, кроме того, данный документ якобы стал основанием для ограничений и запрета этих людей на свободное передвижение через границу.

<Криминальное прошлое гражданина не может стать препятствием для его передвижения через границу. Между Арменией и Грузией нет каких-либо международных договоренностей о предоставлении личных данных граждан РА, а если и предоставляются то только в рамках закона", - пояснил он. При этом Гукасян подчеркнул, что армянские и грузинские правоохранители находятся в тесном сотрудничестве.