Среда, 30 Января 2019 14:39

АрмИнфо. Связь судьбы Александра Грибоедова с Арменией и армянским народом огромна. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Григорий Карасин, в ходе торжественной церемонии открытия бюста Грибоедова в саду российско-армянского университета 30 января. Скульптура получена в дар от фонда <Стратегия>.

Карасин подчеркнул, что этот день выбран не случайно, ведь именно в этот день Грибоедов был убит. "Впервые Грибоедов посетил Армению в 1819 году, ровно 200 лет назад и был глубоко поражен культурой страны, а также радушием армянского народа. В ходе российско-персидской войны Грибоедов принимал участие во всех сражениях на территории Армении, в том числе он принял участие в освобождении Эривани. Забота о положении армян занимала особое место в дипломатической миссии Грибоедова. Именно по его настоянию в текст Туркменчайского договора был внесен пункт, по которому армянам разрешалось покинуть Персию и вернуться на свою историческую родину. Возвращение армян стало одним из факторов, способствующих этническому выживанию народа. Еще одной нитью, связавшей Грибоедова с Арменией, стало то, что именно в Ереване в 1827 году единственный раз при жизни Грибоедова впервые была поставлена его бессмертная комедия "Горе от ума". Образ Грибоедова может служить эталоном для всех дипломатов, он настоящий герой своего времени", - заключил Карасин

В свою очередь, ректор РАУ Армен Дарбинян заявил, что вклад Грибоедова огромен, ведь он посвятил свою жизнь дипломатии, в том числе, он занимался также вопросом спасения армян. "Во время российско-персидской войны и во время переговоров, и тогда когда решалась судьба Восточной Армении, Грибоедов играл свою значимую роль", - подчеркнул ректор РАУ Армен Дарбинян.

В свою очередь автор памятника Григорий Потоцкий отметил, что это его третья скульптура на территории Армении, первая была установлена

в Карабахе. "Грибоедов - воплощение русского человека и русской души. И установление его скульптуры в РАУ символизирует армяно-российские братские отношения. Грибоедов сделал много для спасения армян в Иране, для России, и мой Грибоедов думает о том, что все мы являемся в первую очередь людьми. Зачем нам постоянно находится в состоянии войны, зачем воевать ведь все мы люди одинаковые", - отметил Потоцкий. Он также подчеркнул, что скульптура сделана из бронзы.

Отметим, что открытие бюста приурочено к 190-летию со дня гибели великого дипломата и поэта и драматурга. Бюст получен в дар от фонда "Стратегия", меценатом данного проекта выступил Мецо Игитян. На торжественной церемонии открытия присутствовали посол России в Армении, а также главы парламентских фракций блока "Мой шаг" Лилит Макунц, фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян, а также представитель фракция "Процветающая Армения" Микаел Млекумян.