Среда, 30 Января 2019 14:35

АрмИнфо.Неизвестный ворвался в одно из подразделений "Ай-поста" и, открыв кассу одного из операторов, взял 127 тысяч драмов и убежал.

Полиция Армении в настоящее время предпринимает меры для нахождения преступника.