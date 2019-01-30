Среда, 30 Января 2019 14:34

АрмИнфо. Вице-премьер Армении Тигран Авинян считает, что система Гражданской службы нуждается в пересмотре, в том числе в плане премирования сотрудников. Об этом он заявил 30-го января в беседе с журналистами.

“Есть необходимость в пересмотре всей системы Гражданской службы, и на моральную сторону необходимо обращать особое внимание", - сказал Авинян.

Тем не менее, как подчеркнул вице-премьер, для становления реально конкурентоспособной государственной системы необходимо пересмотреть систему Гражданской службы и приблизить зарплаты в госсекторе хотя бы к уровню частного сектора. "Мы должны сделать зарплаты в системе госслужбы конкурентоспособными, чтобы лучшие кадры на каком-то этапе не уходили в частный сектор", - отметил Тигран Авинян.

Отметим, что крупные премии, выданные в госструктурах к концу года, вызвали общественный резонанс: люди сетовали на то, что на фоне низких зарплат по республике госчиновники сами себе выписали крупные премии, и это с учетом того, что многие из них проработали всего несколько месяцев и не успели показать результат.

Тем временем, есть законодательная императива, требующая в вопросе премирования придерживаться 6-месячного срока. Самые крупные премии были выданы в КГД и в Минфине, они доходили от 2 до 9 млн драмов. Примечательно, что среди премированных были пресс-секретари, секретарши, помощники.

В связи с этим накануне во фракции правящего блока "Мой шаг" состоялись закрытие обсуждения на тему огромных премий, выданных в Комитете госдоходов РА. Как пояснил глава КГД Давид Ананян в беседе с журналистами после обсуждений, он все детально представил депутатам. "Не могу сказать, остались ли они довольными моими разъяснениями, но я сам доволен, главное, что все в рамках закона.

Никаких огромных премий не было, мы сейчас с юристами думаем, как рассекретить для общественности информацию, которая является секретной. Мне сказали, что вскоре в законодательстве будет сделана корректировка, и все станет белее транспаретно",- заверил Ананян, подчеркнув, что его личный премиальный фонд за год составляет 14 млн драмов. Он также сообщил, что вскоре во фракцию будут приглашены по этому вопросу главы всех ведомств.