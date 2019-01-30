Среда, 30 Января 2019 13:46

АрмИнфо.По версии журнал Global Finance Армения заняла 62-ое место в рейтинге самых безопасных стран мира.

Рейтинг был составлен с учетов критериев вероятности военного конфликта, уровеня угрозы для безопасности граждан, уровеня экономического развития, а также вероятности природных катаклизмов.

Соседние Грузия и Азербайджан расположились соответственно на 49-ом и 71-ом позициях, Иран - на 77-ом, Турция- на 107-ом. Россия занимает в рейтинге 108-е место. Самой безопасной страной, по версии издания, стала Исландия, второе место заняла Швейцария, на третьем - Финляндия.

В первую десятку также вошли Португалия, Австрия, Норвегия, Катар, Сингапур, Дания и Новая Зеландия. США расположились на 65-м месте из-за высокого уровня преступности, а также высокой вероятности природной катастрофы. Самыми небезопасными странами признаны Гватемала, Йемен и Филиппины.