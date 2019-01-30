Среда, 30 Января 2019 13:45

АрмИнфо. Сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян, вместе с супругой Анной Акопян по приглашению канцлера Ангелы Меркель отбывает в Германию, сообщает пресс- служба правительства.

Канцлер Германии Ангела Меркель 1 февраля в Берлине примет премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Он также встретится с президентом Франком Вальтер-Штайнмайером, председателем Бундестага Вольфгангом Шойбле. Премьер-министр Армении посетит офис Фонда Конрада Аденауэра, где выступит с речью. Он встретится представителями немецких передовых компаний.

В городе Кёльн премьер-министр встретится представителями армянской общины, а также с мэром города. Кроме того, Пашинян посетит Тегнический университет Кёльна, где встретится с преподавателями и студентами.