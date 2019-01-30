Среда, 30 Января 2019 13:44

АрмИнфо. Советник президента США по вопросам безопасности Джон Болтон на своей странице в Twitter рассказал о телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

<Сегодня я говорил с президентом Азербайджана Алиевым. Мы обсудили множество вопросов, представляющих взаимный интерес, включая, энергетическую безопасность, сотрудничество в сфере безопасности, и поддержку США в вопросе мирного разрешения нагорно-карабахского конфликта>, - написал Болтон.

Примечательно, что днями ранее состоялся телефонный разговор Болтона с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. "Обсудили ситуацию в регионе и двусторонние отношения. Как господин Болтон, так и я

подчеркнули важность армяно-американских отношений для наших правительств", - сообщил Никол Пашинян на своей странице в Facebook, дописав, что карабахский вопрос не обсуждался.

Сам Болтон впоследствии написал, что по телефону поздравил Пашиняна с назначением на пост премьера: "Я вчера позвонил премьер-министру Армении Пашиняну, чтобы поздравить его с переизбранием и приветствовать армянский народ в связи со свободным и справедливым выбором, сделанным в декабре. США поддерживает его усилия по обеспечению процветающего будущего для Армении", - написал он.