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 Среда, 30 Января 2019 12:40
Александр Аванесов

Заместитель главы МИД России прибыл в Армению

Заместитель главы МИД России прибыл в Армению

АрмИнфо.Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин прибыл в Армению.  Сегодня 30 января дипломат примет участие в церемонии открытия бюста Александра Грибоедова в парке "Признательность", расположенном на территории Российско-Армянского (Славянского) университета. Как сообщает пресс-служба вуза, мероприятие посвящено 190-летию со дня гибели Грибоедова.

Карасин также примет участие в семинаре, посвященном роли России в экономическом сотрудничестве двух государств. Замглавы МИД намерен также встретиться с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном. 

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