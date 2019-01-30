Среда, 30 Января 2019 12:40

АрмИнфо.Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин прибыл в Армению. Сегодня 30 января дипломат примет участие в церемонии открытия бюста Александра Грибоедова в парке "Признательность", расположенном на территории Российско-Армянского (Славянского) университета. Как сообщает пресс-служба вуза, мероприятие посвящено 190-летию со дня гибели Грибоедова.

Карасин также примет участие в семинаре, посвященном роли России в экономическом сотрудничестве двух государств. Замглавы МИД намерен также встретиться с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном.