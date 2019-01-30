Среда, 30 Января 2019 12:39

АрмИнфо.Американские конгрессмены обсудили иницдент с вывешиванием турецких флагов на дверях армянских школ Лос-Анджелеса.

Так, в заявлении конгрессмена Адама Шиффа, в частности, говорится: <Частные армянские школы в Южной Калифорнии подверглись вандализму, с использованием турецких флагов. Эти школы посещают многочисленные потомки переживших Геноцид армян в Османской империи в 1915 году. И я рядом с армянской общиной в вопросе осуждения этого акта ненависти. Власти расследуют этот инцидент, и я надеюсь, что они обнаружат подозреваемых, чтобы предотвратить угрозы и запугивания в будущем>, - написал Адам Шифф на своей странице в социальной сети Facebook.

Сей акт осудил и конгрессмен Бред Шерман: <Мне сообщили, что турецкие флаги были вывешены снаружи и внутри Holy Martyrs Ferrahian High School и других армянских школ и церквей в Южной Калифорнии. Я решительно осуждаю этот гнусный акт вандализма. Это особенно жестоко по отношению к тем людям, члены семей которых стали жертвами Геноцида армян. Эти инциденты представляют собой преступления на почве ненависти>. Как написал Шерман в своем микроблоге в Twitter, ФБР должен привлечь виновных к ответственности по всей строгости закона.

Комитет Айдата США также осудил произошедший в ночь с 28 на 29 января инцидент с турецкими флагами, вывешенными на 2 расположенные в Калифорнии частных армянских школах - Holy Martyrs Armenian Elementary and Ferrahian High School и AGBU Manoogian- Demirdjian School. В заявлении Комитета сказано, что подобное поведение означает продолжение турецкой политики отрицания Геноцида армян.