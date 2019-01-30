Среда, 30 Января 2019 12:36

АрмИнфо. Полиция Лос-Анджелеса расследует инцидент с вывешенными на армянских школах турецкими флагами. Об этом сообщает газета Los Angeles Times.

Согласно изданию, рано утром 29 января турки Лос-Анджелеса вывесили флаги своей страны на воротах и лестницах двух армянских учебных заведений. На заборах и территории школы , в частности, было вывешено 11, а - 2 турецких флага.

Утром же ученики сняли турецкие флаги и вывесили вместо них

армянские. В связи с этим инцидентом армянские школы Глейндела выступили с

заявлением, в котором выразили свое негодование по поводу вандализма и

пропаганды ненависти.

В заявлении отмечено, что соответствующие инстанции

осведомлены о случившемся, а также выражена надежда на то, что виновных

удастся выявить и наказать. Авторы заявления подчеркнули, что безопасность

учеников и студентов находится в центре их внимания.



Конгрессмен Бред Шерман осудил произошедшее и призвал правоохранительные

органы арестовать виновников.



По факту с заявлением выступил и находящееся на грани ликвидации

Министерство Диаспоры Армении, осудив сей инцидент и выразив солидарность и поддержку армянской общине Лос-Анджелеса.