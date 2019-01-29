Вторник, 29 Января 2019 19:59

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 30 января текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-11:00 жилые дома 29/1, 29/2, 29/4, 29/5 на ул. Молдовакан, жилой дом 7 на ул. Еритасардакан и прилегающие абоненты (не

являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве;

10:00-16:00 жилые дома 87, 89, 93, 85 89, 95, 93, 97, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119 на ул. Андраника, жилые дома 17,

19, 21, 25, 23, 27 на ул. Раффи, жилые дома 70, 72 ан ул. Микаеляна, территория "Амараноцаин 2" Ахтанака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:30-16:30 частично улицы Сари тага 18-28 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилые дома 24, 24/2, 24/3, 26а на ул. Шарури, детский сад N129, жилые дома 27, 25, 27а, 29, 25а, 30, 28, 23а, 26, 24 на ул.

Манандяна, жилой дом 12 на пр. Багратуняца, жилые дома 12а, 24, 28, 34 на ул. Чехова, жилые дома 10, 10/1 на ул. О.Овсепяна, жилой дом 34 на ул. Манандяна, жилые дома 54, 58, 56, 60, 62 на ул. Арташисян, собственные дома на 2- ом переулке улицы Арташисян, жилые дома 66, 68, 72, 70 на ул. Ширака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-15:00 частично село Аргаванд;

10:30-16:00 частично село Верин Арташат;

11:00-15:00 частично улицы Агаяна, Гукасяна, Степаняна, Исаакяна в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-13:00 село Кечут и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

11:00-12:30 квартал "Какавадзор", ЗАО "Лернаин арстацуцич", Асфальтовый завод в городе Раздан;

в Гегаркуникской области:

10:00-16:00 село Варсер, насосная станция общины Варсер, прилегающие производственные территории и абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

10:00-14:00 село Арташен в Ашоцком регионе.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.