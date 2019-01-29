Вторник, 29 Января 2019 19:59

АрмИнфо. Армения придает важность углублению отношений с Европейским Союзом. Об этом 29 января, принимая еврокомиссара Европейской комиссии по вопросам политики соседства и расширения Йоханнеса Хана, заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Как передает пресс-служба правительства РА, в ходе встречи премьер-министр высоко оценил содействие ЕС в процессе демократических развитий и реформ в стране. Он подчеркнул, что Армения готова продолжать взаимодействие с ЕС в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. "Демократия - это ценность для нашего общества, внутренняя уверенность, а не геополитическая ориентация. В этом контексте мы придаем большое значение поддержке ЕС демократических реформ в Армении >, - отметил Никол Пашинян.

Говоря о парламентских выборах, прошедших 9 декабря 2018 года, глава государства подчеркнул, что они были свободными и прозрачными, что было принято международными наблюдательными миссиями, и Армения неуклонно продвигается по пути развития демократии. Премьер-министр подчеркнул, что в повестку дня правительства входит осуществление экономической революции в стране, и в этом направлении предпринимаются последовательные шаги.

В свою очередь, Йоханнес Хан отметил, что Европейский Союз придает большое значение последовательному развитию отношений с Арменией и

готов содействовать осуществлению реформ в различных сферах, инициированных правительством Армении. Комиссар ЕС приветствовал

демократические перемены, происходящие в нашей стране, подчеркнув, что участник республика как участник программы Восточного партнерства является важным партнером для ЕС. Собеседники обменялись мнениями по повестке Армения-ЕС, затронули вопросы, связанные с Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. Были также обсуждены вопросы, связанные с развитием демократических институтов, укреплением верховенства закона, защитой прав человека, реформой судебной системы, борьбой с коррупцией и улучшением предпринимательской среды. Стороны Обе стороны подчеркнули необходимость укрепления независимой судебной системы.

Никол Пашинян и Йоханнес Хан обсудили также возможности для дальнейшего расширения экономического взаимодействия, расширения реализуемых в Армении ЕС программ. В частности, собеседники были едины во мнении о важности реализации новых инициатив в сферах инфраструктуры, образовании, энергетики и по другим направлениям.

Премьер-министр Пашинян отметил, что Армения придает большое значение последовательному развитию сотрудничества со всеми партнерами и в рамках интеграции подчеркивает важность отношений Армения- ЕАЭС, а также углубление экономических отношений Армения-ЕС.

Премьер-министр и комиссар ЕС также обменялись мнениями по региональным вопросам, включая процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта