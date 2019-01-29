Вторник, 29 Января 2019 19:56

АрмИнфо.В рамках дальнейшего развития военно-экономического сотрудничества стран членов ОДКБ, и, в частности, сотрудничества и интеграции предприятий и организаций оборонного комплекса, 29 января министр обороны РА Давид Тоноян делегацию концерна "Калашников", возглавляемую генеральным директором концерна Андреем Барышиниковым.

Как передает пресс-служба МО РА, приветствуя гостей, Давид Тоноян подчеркнул важность сотрудничества концерна "Калашников" с армянскими военно- промышленными предприятиями. Он заявил о готовности оказать содействие всем тем проектам, которые направлены на организацию совместного производства военной продукции в Армении.

В свою очередь, Адрей Барышников поздравил министра с Днем армии, и поблагодарил за приглашение принять участие в официальном приеме по случаю 27-ой годовщины создания ВС страны. Глава концерна представил министру обороны РА процесс реализации совместных с армянскими партнерами проектов в рамках ОДКБ. В частности, в рамках программы военно-технического сотрудничества, предусмотренного Договором от 15 мая 1992 года и соглашением от 24 мая 2016 года представлены обобщенные детали проекта совместного производства новейших автоматов.

Ранее АрмИнфо сообщало о закупке Арменией в экспериментальном порядке небольшой партии новейших автоматов АК-12 из 50 экземпляров. Как писала газета "Коммерсант", ВС Армении попробуют новый АК-12 в деле, после чего, в случае одобрения, закупки продолжатся. Согласно газете, Армения станет первой зарубежной страной, которая закупит "Калашниковы" нового образца. Как сообщает armoury-online.ru, российский автоматический карабин под индексом АК-12, что означает "Автомат Калашникова образца 2012 года", является перспективной разработкой концерна "Калашников".

Одной из основных особенностей АК-12 стала повышенная эргономика оружия в сравнении с АК-74М калибра 5,45х39 и АКМ калибра 7,62х39. Проведённые работы повысили кучность стрельбы, надёжность функционирования механизмов оружия и увеличить служебный ресурс.