Вторник, 29 Января 2019 18:48

АрмИнфо.Комиссар по правам человека Совета Европы Дунья Миятович опубликовала свой доклад по итогам визита в Армению в сентябре 2018 года.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе СЕ в РА, в докладе акцент ставится на права женщин, гендерного равенства и семейного насилия, прав необеспеченных и уязвимых лиц, а также на отчетность по совершенным ранее нарушениям. Выяснив, что женщины в Армении по-прежнему недостаточно представлены в процессе принятия решений, Комиссар призывает власти обеспечить полное и эффективное участие женщин, а также равный доступ к руководству на всех уровнях общественной жизни, равную оплату труда и равный доступ к труду. Чтобы остановить сохраняющиеся гендерные стереотипы, комиссар Миятович рекомендует повышать осведомленность общественности и продвигать гендерное равенство, особенно посредством образования. В целях значительного укрепления законодательных реформ Комиссар также рекомендует Армении ратифицировать Конвенцию СЕ "О предупреждении семейного насилия и наказания за него". В то же время в докладе содержится предложение по эффективному применению законодательства. В частности, Комиссар призывает власти расширить доступ к приютам для жертв насилия в семье и обеспечить доступ к образованию для детей в таких приютах. Автор документа обращает внимание на необходимость обеспечения прав людей с ограниченными возможностями, пожилых и стариков, а также представителей ЛГБТ сообщества. Приветствуя четкое обязательство властей деинституционализировать инвалидность, Комиссар в то же время предлагает включить людей с ограниченными возможностями во все процессы принятия ими решений, пересмотренные законодательством о государственном регулировании. В частности, она призывает власти положить конец полной опеке над людьми с психосоциальными расстройствами и создать собственную модель принятия решений для тех лиц, которые могут в ней нуждаться.

Комиссар призывает правительство Армении достичь своей цели инклюзивного образования к 2025 году и предлагает уделить особое внимание инклюзивному образованию на дошкольном уровне, а также деинстуционализировать права детей с инвалидностью и без инвалидности. Она также рекомендует Армении усилить свою приверженность международным стандартам в этой области, приняв дополнительные положения пересмотренной Европейской социальной хартии и ратифицировать документы об индивидуальных и коллективных жалобах. Комиссар приветствует назначение недавно известного активиста, занимающегося правами инвалидов, министром труда и социальных вопросов и призывает правительство принять дополнительные меры для повышения осведомленности общественности о правах инвалидов.