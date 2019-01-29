Вторник, 29 Января 2019 18:09

АрмИнфо. Вечером 1 марта 2008 года армии было приказано обеспечить безопасность государственных зданий, а днем армия вообще не вмешивалась в процессы. Об этом в беседе с журналистами заявил адвокат второго президента Армении Роберта Кочаряна Рубен Саакян.

На замечание о том, что в документальных кадрах отчетливо видно, что спецтехника была выведена на улицы, Саакян ответил: <Техника просто стояла наготове, поскольку события могли развиваться по-другому, поскольку два генерала, а также 80 процентов спецкорпуса пытались в эти дни предпринять активные действия. Вы сами видите в этих кадрах, что люди были вооружены палками, с прутьями, дубинками>. Саакян вновь напомнил, что Кочарян пользуется иммунитетом. <Все те, кто говорит обратное, либо безграмотны, либо ставят перед собой цель делать то, что делать нельзя. Я придерживаюсь того мнения, что попытка свержения конституционного строя была осуществлена Левоном Тер-Петросяном и его окружением",- заявил он.