Вторник, 29 Января 2019 18:08

АрмИнфо. Нас очень беспокоят оптимистичные заявления Азербайджана о том, что в 2019 году стороны приблизились к соглашению по карабахскому вопросу. Об этом 29 января на встрече с журналистами заявил новоизбранный глава Бюро АРФ "Дашнакцутюн" Армен Рустамян.

"Мы все знаем о том, какое решение карабахского вопроса может удовлетворить Азербайджан, что он пойдет на соглашение. В ходе наших контактов и взаимоотношений с представителями прежних властей, мы руками этих властей прочертили <красную линию>. В этом контексте весьма интересно последнее заявление нынешних властей было о том, что со стороны Армении и Арцаха не может быть никаких уступок до тех пор, пока Азербайджан не признает независимость Карабаха", - отметил Рустамян.

По его словам, если на сегодняшний день Азербайджан не намерен сделать это, то остается два варианта - либо мы уступаем в вопросе, который народ Карабаха зафиксировал в соответствии с 175 статьей Конституции (референдум - Ред.), либо надо будет вводить военное положение, другого варианта нет. "Либо Азербайджан убедится в том, что если он развяжет войну, то потеряет не 20% территорий, а гораздо больше, и поэтому не станет нападать, что всегда и было основной сдерживающей силой, либо мы сдаемся в обмен на мир. Если вы хотите с честью выйти из этого положения, нужно показать Азербайджану, что если он начнет новую войну, то она завершится не в его пользу. Все армяне из Армении, Арцаха и Диаспоры встанут на защиту Арцаха", - заключил Рустамян.