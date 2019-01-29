Вторник, 29 Января 2019 18:05

АрмИнфо. Арест Роберта Кочаряна, а также уголовное дело, возбужденное против Юрия Хачатурова, являются политическим преследованием. Об этом 29 января на пресс-конференции заявил пресс-секретарь Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов.

Он отметил, что в тоже время не дается правовая и политическая оценка действиям первого президента Армении и его сторонников. "Правовая сфера в Армении на сегодняшний день находится в плачевном состоянии. Обвинения, предъявленные второму президенту Армении, а также Юрию Хачатурову, являются не чем иным, как политическим преследованием. В то время, как я считаю, ответственным за события 1 марта 2008 года является Левон Тер-Петросян и его соратники. И вообще, о каком справедливом правосудии идет речь, если глава Специальной следственной службы в телефонном разговоре говорит "закроем его на несколько дней (Хачатурова-Ред.) он сразу образумится и заговорит"",

- привел цитату Хачатряна Шармазанов.

Также пресс-секретарь РПА затронул вопрос, связанный с внутриполитической жизнью страны. "У нас в стране сформировался назначаемый парламент. То есть, Пашинян назначил тех, кто хорошо и много шагал. Кроме того, более важной проблемой, на мой взгляд, является то, что у нас в Национальном Собрании нет реальной оппозиции", - заявил Шармазанов. По его словам, сформировавшаяся оппозиция носит формально- конституционный характер. "Оппозицию у нас представляют две партии ("Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения" - Ред.), которые никогда не осуждали позорную политику Пашиняна. И только сейчас, в соответствии с требованием Конституции, они начали понемногу, как бы неохотно выражать свою критику", - отметил пресс-секретарь.

Шармазанов также подчеркнул тот факт, что после 1990-го года в Армении еще не было парламента, в котором нет оппозиции как таковой, а кресла депутатов занимают люди, которые не известны 85% населения страны и даже прессе. "Меж тем, во время нашего правления депутатами были такие значительные персоны как Армен Ашотян, Эдуард Шармазанов, Арпине Ованнисян, Вардан Осканян, Раффи Ованнисян, Ваан Ованнисян и другие, которые сыграли свою большую и значимую роль в жизни нашей страны", - нескромно заключил Эдуард Шармазанов.