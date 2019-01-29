Вторник, 29 Января 2019 18:04

АрмИнфо.Еврокомиссия положительно рассматривает вопрос либерализации визового режима с Арменией, заявил сегодня на пресс-конференции в Ереване комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Йоханнес Хан.

При этом он подчеркнул, что данный вопрос должен быть обсужден со странами-членами ЕС, однако до выборов Европарламента вряд ли можно ожидать существенного сдвига в этой плоскости.

Косаясь прошедших в Армении в декабре выборов, он подчеркнул, что они отражали волю народа. Говоря о сотрудничестве с ЕС, Хан посчитал перспективными сферы сельского хозяйства, технологий, правосудия, образования, инфраструктур. Он напомнил, что на сегодняшний день реализуются программы на сумму в 300 млн евро. Планируется реализовать программы еще 100 млн евро. По его словам, 800 млн инвестиций евро планируется направить в сферы энергетики, водных ресурсов, сельского хозяйства, транспорта в виде грантов и кредитов. "Недавно подписан пакет программ на 23 млн евро в сфере образования", - сообщил Хан, добавив, что в настоящее время ведутся переговоры о формировании бюджета на следующие 7 лет.

Он также подчеркнул, что размер дотации ЕС странам зависит от степени их подготовки к реализации программ. По его словам, имеется бюджетная строка для содействия демократии, и это будет дополнительным источником финансирования для Армении. Хан заверил, что финансирование по этой строке в этом году будет больше. Он также подчеркнул, что положительный настрой в Армении ощущается и в Европе, люди заинтересованы в инвестициях. <Мне даже сказали, что в прошлом впервые за много лет в Армению приехало больше людей, чем уехало>, - заявил Хан. Хан отказался ответить на вопрос, связанный с делом второго президента Армении Роберта Кочаряна: "Насколько бы громким не было дело, мы не отвечаем на такие вопросы, чтобы не повлиять на следствие".