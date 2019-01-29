Вторник, 29 Января 2019 18:03

АрмИнфо.Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян обеспокоен непрекращающимися милитаристскими заявлениями Баку.

<Наша позиция известна - мы хотим мира. Для продвижения процесса необходима соответствующая атмосфера>, - заявил министр сегодня на

пресс-конференции. Меж тем, подчеркнул он, подобные заявления

возможности решения конфликта не прибавляют. <Статус Арцаха решает

его народ. Нет нужды говорить, как мы решительны и намерены защитить

как Армению, так и Арцах. Мы знаем наши возможности в вопросе защиты

и нанесения урона>, - заявил Мнацаканян.

В то же время Мацаканян не подтвердил и не опроверг возможность встречи со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым на полях Мюнхенской конференции по безопасности. "Если будет согласована встреча, мы сообщим", - отметил министр Касаясь возможности встречи Пашинян-Алиев, Мнацаканян заявил, что не может говорить об участии премьер-министра в работе конференции.

В свою очередь, комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Йоханнес Хан, находящийся с визитом в Армении подчеркнул, что в ЕС высоко ценят встречи глав МИД и руководителей Армении и Азербайджана.