Вторник, 29 Января 2019 18:02

АрмИнфо. Находящегося под арестом экс-президента Армении Роберта Кочаряна навестили сын и дочь. Об этом 29 января в беседе с журналистами рассказал адвокат второго президента Арам Орбелян. <Запрет на посещения все еще существует, но есть исключения. В этих рамках сын и дочь, кажется, дважды посетили Роберта Кочаряна>,- сказал он.

Что касается вопроса предоставления Кочаряну компьютера, адвокат пояснил, что в этом процессе существуют определенные законодательные и технические проблемы. <Вопрос о компьютере еще не решен.Существуют некоторые законодательные и технические проблемы. Мы заявили, что можем предоставить компьютер, который объективно физически не имеет доступа к Интернету или какой-либо другой сети >, - сказал он.

Отметим. что вердикт суда по определению меры пресечения в отношении Кочаряна будет вынесен 31 января.